В Тольятти задержан сотрудник Федеральной налоговой службы СО по подозрению в получении взятки

153

В ходе проведения оперативного мероприятия «оперативный эксперимент» полицейские задержали подозреваемого в своем служебном кабинете при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1 000 000 рублей от руководителя одной из коммерческих организаций. По данным оперативников, денежное вознаграждение предназначалось за совершение задержанным действий, входящих в его служебные полномочия.Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения, сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по сбору доказательств, установлению иных лиц причастных к противоправной деятельности, а также установлению дополнительных эпизодов коррупционных преступлений.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.