В Тольятти задержан сотрудник Федеральной налоговой службы СО по подозрению в получении взятки
14 марта 2019 18:47
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В ходе проведения оперативного мероприятия «оперативный эксперимент» полицейские задержали подозреваемого в своем служебном кабинете при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1 000 000 рублей от руководителя одной из коммерческих организаций. По данным оперативников, денежное вознаграждение предназначалось за совершение задержанным действий, входящих в его служебные полномочия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения, сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по сбору доказательств, установлению иных лиц причастных к противоправной деятельности, а также установлению дополнительных эпизодов коррупционных преступлений.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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