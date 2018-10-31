В Тольятти задержан отец до смерти избивший свою годовалую дочь
31 октября 2018 19:04
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30 октября, утром, из квартиры по месту жительства в больницу была доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. Ребенка спасти не удалось, девочка умерла в больнице утром 31 октября.
По версии следствия, телесные повреждения ребенку причинил пьяный отец. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, назначена судебно – медицинская экспертиза, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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