Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обсуждались актуальные вопросы развития региона и проблемные моменты, где требуется поддержка парламентариев.
Губернатор встретился с представителями региона в российском парламенте
В одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти.
В Тольятти ведут розыск подозреваемого в убийстве
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
В Тольятти задержан отец до смерти избивший свою годовалую дочь
До 30% телевизоров могут остаться с «черным экраном», если аналоговое ТВ будет отключено в январе, следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу. Власти решают вопрос о продлении сроков отключения аналогового вещания.
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию
Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах
Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Рафгата Набиуловича Аглиулина
Собравшихся с праздником поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарском театре оперы и балета отмечают 100-летие со дня образования ВЛКСМ
Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.
С последствиями повреждения водопроводной трубы на Заводском шоссе В Самаре планируют справиться к утру 1 ноября
В ноябре должна быть зарегистрирована в Росреестре первая 31 из 133 квартир, которые необходимо передать в собственность муниципалитета.
ДУИ Самары и СОФЖИ договорились о передаче первой части квартир для «переселенцев» из «5 кварталов»
сегодня  Среда, 31 октября, 20:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/10:
USD 65.77
-0.04
EUR 74.79
-0.25
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти задержан отец до смерти избивший свою годовалую дочь

31 октября 2018 19:04
108
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти предъявлено обвинение 27-летнему жителю города Тольятти в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности".

30 октября, утром, из квартиры по месту жительства в больницу  была доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. Ребенка спасти не удалось, девочка умерла в больнице утром 31 октября.

По версии следствия, телесные повреждения ребенку причинил пьяный отец. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, назначена судебно – медицинская экспертиза, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
31 октября 2018  19:04
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
В Тольятти задержан отец до смерти избивший свою годовалую дочь
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Закон
107
28 октября 2018  14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд в Самаре отправил крымскую чиновницу под домашний арест
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями.  Закон
322
27 октября 2018  18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.
Ди⁠ректор строительной фирмы «Конмет-18» стал фигурантом дела о даче взятки
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.  Закон
334
27 октября 2018  18:03
Бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова по решению суда оставили под арестом до середины декабря
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений".  Закон
297
26 октября 2018  15:03
Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих.   Закон
336
26 октября 2018  14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.
Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан за получение взятки
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.  Закон
371
25 октября 2018  23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.
Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.  Закон
286
Весь список
Происшествия
31 октября 2018  16:41
В ходе мероприятий, проведенных стражами порядка, изъято 4,5 тонны рыбы, добытой преступным путем, около 1 000 раколовок, более 200 сетей и 4 моторные лодки. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
В Самарской области два брата занимались браконьерством в особо крупном размере
В ходе мероприятий, проведенных стражами порядка, изъято 4,5 тонны рыбы, добытой преступным путем, около 1 000 раколовок, более 200 сетей и 4 моторные лодки. Сумма... Происшествия
179
31 октября 2018  16:27
Устанавливается, кто и с какой целью оставил пакет с оружием возле образовательного учреждения.
На пустыре возле школы в Самаре нашли пакет с оружием и патроны
Устанавливается, кто и с какой целью оставил пакет с оружием возле образовательного учреждения.   Происшествия
140
31 октября 2018  16:09
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП или тех, кто располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста.
В Самаре полицейские ищут водителя, который сбил на переходе женщину и скрылся с места ДТП
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП или тех, кто располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста.  Происшествия
127
Весь список
Криминал
31 октября 2018  15:25
Как установили полицейские злоумышленник закупал оптовую партию наркотических средств в Москве.
Сотрудники полиции в Тольятти изъяли крупную партию героина
Как установили полицейские злоумышленник закупал оптовую партию наркотических средств в Москве.   Криминал
168
31 октября 2018  13:50
Житель Самарской области покупал наркотики в Москве и продавал
Житель Самарской области покупал наркотики в Москве и продавал
Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Криминал
165
31 октября 2018  11:58
На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин
На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Криминал
204
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
477
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
589
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
571
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
628
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
563
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1128
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
886
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1266
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1327
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2441
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1835
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2010
Весь список

Мероприятия
Большой юбилей Детского музыкального театра «Задумка»: коллектив театра подготовил для зрителей два культурных мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
Самарцев приглашают в Литературную Японию
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные