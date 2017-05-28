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В Тольятти задержан молодой человек, сорвавший цепочку у женщины

28 мая 2017 14:05
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Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен.
25 мая в дежурную часть Тольятти поступило заявление от женщины, которая сообщила, что возле остановки на улице Свердлова на нее напал мужчина и похитил золотую цепочку.

Женщина подробно описала грабителя. Это был молодой человек на вид 25-ти лет, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами. Он был одет в темную футболку, синие джинсы и белую бейсболку - впоследствии эта яркая примета и помогла задержать предполагаемого злоумышленника.

Ориентировка была направлена всем наружным службам. При патрулировании улиц, возле одного из торговых центров на улице Карла Маркса экипаж ОГИБДД заметил мужчину, по приметам похожего на подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Молодой человек сразу признался в содеянном. Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен. Молодой человек 1992 года рождения официально нигде не работает, ранее судим не был.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото  govermentpolit.ru


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Комментарии



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