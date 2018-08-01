В Тольятти задержан инспектор одной из надзорных организаций за получение взятки

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Как следует из собранных сотрудниками полиции материалов, мужчина 1978 года рождения, являясь инспектором, осуществляющим надзорную деятельность, получил 15 тысяч рублей за дачу подложного заключения о готовности тольяттинского общеобразовательного учреждения к началу учебного года.Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.