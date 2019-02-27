В Тольятти за взятку задержаны начальник отдела надзорной деятельности МЧС и два его заместителя
27 февраля 2019 21:49
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- Всех троих обвиняют в получении взятки, задержали их с поличным. Деньги они получали длительное время, в том числе и на свои банковские карты. Сейчас Нечипорук, Жиров и Степанов арестованы по решению суда, - рассказал депутат.
"Очередная успешная антикоррупционная операция в Самарской области. Дай Бог, не последняя", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.
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