В Тольятти за махинации с субсидиями директор и соучредитель коммерческой организации отправятся в колонию

141

Судебным следствием установлено, что в конце 2015 года они предоставили в «Центр занятости населения городского округа Тольятти» заведомо ложные документы на получение субсидии по возмещению затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций в Самарской области, находящихся под риском увольнения.На основании полученных документов о том, что граждане Тольятти, якобы, прошли обучение по профессии «Каменщик» и были трудоустроены, центр занятости населения перечислил более 3 миллионов рублей на расчетный счет коммерческой организации. Похищенными деньгами подсудимые распорядились по своему усмотрению.Данное уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорских проверок.Вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года каждому, с отбыванием наказания в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.