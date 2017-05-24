В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ООО «КонтейнерРемСтрой» за слив фенола в почву

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По версии следствия, в 2016 году сотрудники ООО «КонтейнерРемСтрой», при подготовке вагонов-цистерн к наливу фенола, фенольной смолы и проведению плановых видов ремонта, допустили слив фенола в почву на арендуемом земельном участке в Тольятти.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.