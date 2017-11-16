В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки
16 ноября 2017 15:59
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По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
По уголовному делу создана следственная группа в составе следователей следственного отдела. После проведения судебно – медицинского исследования установлено, что смерть младенца наступила в результате многочисленных травм головы. У ребенка также были обнаружены переломы, ребер. Установлены три мусороуборочных автомобиля, осуществлявших накануне сбор мусора с территории городов Тольятти и Жигулевска, установлены маршруты их передвижения, время загрузки мусора, проводятся следственные мероприятия по местам сбора мусора. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление материи новорожденного ребенка, назначены судебно – медицинская и генотипоскопическая экспертизы. Проверяются лечебные учреждения на предмет обращения беременных женщин, которые могли избавиться от плода, проверяются работники ЖКХ, связанные с транспортировкой и утилизацией бытового мусора, проведено более 35 допросов свидетелей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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