В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины в частном доме

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В настоящее время по уголовному делу назначены судебно – медицинские экспертизы, с целью установления причины смерти потерпевших. По предварительным данным, в ходе ссоры на бытовой почве погибший мужчина причинил колото-резаные ранения женщине, от которых она скончалась.Причина смерти мужчины будет установлена после окончания гистологического исследования. По версии следствия, мужчина после причинения телесных повреждений женщине, поджог дом и вероятно мог задохнуться от угарного газа. Кроме того, с места происшествия изъято охотничье ружье, пули и гильзы.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области