В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор»

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По данному факту следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области