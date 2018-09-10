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В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор»

10 сентября 2018 18:55
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Как сообщалось ранее, 6 сентября, примерно в 12 часов, на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор», во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом, произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих.

По данному факту следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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