В Тольятти в пивном баре незаконно продавали алкоголь

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В полицию Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции в пивном баре, расположенном в Автозаводском районе на улице Дзержинского.Сотрудниками полиции совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» была организована проверка полученной информации. Факты нарушения закона подтвердились: продажа алкогольной продукции осуществлялась без соответствующей лицензии и без товарно-сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях.Алкогольная продукция стоимостью 3 600 изъята из незаконного оборота. Административные материалы направлены в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 14 000 до 20 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает облМВД.