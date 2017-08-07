В Тольятти в отношении генерального директора ООО «Атлас» возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов

847

Из материалов дела следует, что генеральный директор ООО «Атлас», принял меры к сокрытию денежных средств от налогового органа, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в общей сумме свыше 3 000 000 рублей, то есть в крупном размере.В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Ход расследования взят прокуратурой района на особый контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.