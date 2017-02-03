В Тольятти в одном здании с образовательным учреждением продавали алкоголь

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Проверкой установлено, что муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Планета» осуществляет образовательную деятельность по адресу: бульвар Буденного, 22, Тольятти.В этом же здании расположены магазин-бар «Бавария», осуществляющий деятельность по розничной продаже пива и напитков, изготовленных на его основе, сидра, пуаре, медовухи, а также магазин ООО «Елисейский-магазины», реализующий алкогольную продукцию.На основании выявленных нарушений мэру городского округа Тольятти внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.