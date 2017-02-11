В Тольятти сын-алкоголик прижег свою мать утюгом, чтобы забрать деньги на выпивку

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По версии следствия житель Тольятти 1984 года рождения открыто похитил у своей матери – 63-летней пенсионерки, деньги в сумме 250 рублей.Как выяснили полицейские, незадолго до этого злоумышленник причинил травму пожилой женщине – прижег ее утюгом и забрал денежные средства, во втором случае просто открыто похитил деньги и скрылся. По фактам разбойного нападения и грабежа возбуждены уголовные дела. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками. По имеющейся информации, похищенное он тратил на приобретение алкоголя.В настоящее время в отношении него возбуждено третье подряд уголовное дело по статье «Грабеж», решается вопрос об объединении их в одно производство. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.