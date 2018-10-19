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В Тольятти сотрудник полиции подозревается в "фальсификации доказательств" и других преступлениях

19 октября 2018 21:53
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Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отделения по документированию преступлений, совершенных бесконтактным способом, в том числе с использованием сети «Интернет» отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по городу Тольятти, подозреваемого в совершении преступлений по статьям "Подстрекательство к незаконному производству и сбыту наркотических средств", "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и "Превышение должностных полномочий".

В начале августа 2018 года подозреваемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими сотрудниками полиции, сфальсифицировал результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического средства дезоморфин, чего в действительности он не совершал. На основании указанных сфальсифицированных материалов отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района города Тольятти СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотического средства".

В это же время подозреваемый склонил другого гражданина к незаконному изготовлению и последующему сбыту наркотического средства - дезоморфин, якобы в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в
соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



Закон
19 октября 2018  21:53
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В Тольятти сотрудник полиции подозревается в "фальсификации доказательств" и других преступлениях
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