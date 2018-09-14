В Тольятти снова судят основателя финансовой пирамиды «Волга-Инвест» Максима Кирсанова

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Сумма совокупного ущерба еще на этапе предварительного расследования оценивалась в 1,5 млрд руб. и выше. Через подразделения финансовой пирамиды было легализовано более 527 млн руб. Только в Перми в пирамиду вложились порядка 1200 человек.Создатели ГК «Анда» — бывший следователь прокуратуры Автозаводского района Максим Кирсанов и экс-менеджер банка «Самарский кредит» Роман Серко — позиционировали ее как некий могущественный промышленно-финансовый холдинг, располагающий и оперирующий не только привлеченными денежными средствами, но и собственным «резервным фондом», инвестированным в некие «высоколиквидные инструменты». Позднее из имущества «холдинга» был изъят лишь принтер стоимостью 10 тысяч рублей.Еще одним фигурантом дела стал сын совладельца спортивного парка «Спин-Спорт» в зеленой зоне Тольятти Вячеслава Войцеха — Андрей Войцех. В привязке к «Волга-Инвест» упоминались также родственники бывшего прокурора Пермского края Александра Кондалова и известный тольяттинский «обнальщик» Павел Яковлев (он же Паша-Вексель).В конце 2014 года дело мошенников поступило в суд, а летом 2015 года ключевой фигурант — Максим Кирсанов — исчез и был объявлен в розыск. В 2017 году почти все его подельники получили сроки в колониях, правда, небольшие. А в 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.Сейчас организатора «Волга-Инвест» этапировали в Тольятти и судят в Автозаводском суде. Процесс ведет судья Игорь Матюшенко. В вину Кирсанову вменено 14 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.