Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как отмечается, авторы других объявлений на сайте продаж в среднем просят за новый смартфон от 100 до 200 тысяч рублей.
В Москве перекупщики предложили iPhone за 500 тысяч рублей
НПО
Россия полностью отказалась от украинских комплектующих для военной техники
Также сегодня было принято решение, что в церквях Московского патриархата не будут поминать патриарха Константинопольского в молитвах.
РПЦ прерывает работу с Константинопольским патриархатом в разных структурах
Результаты исследования показали, что февраль, март и ноябрь — самые выгодные месяцы для путешествий по России.
Назван самый дешёвый месяц для путешествий
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о развитии газификации региона.
Сегодня состоялась встреча Председателя Правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы региона Дмитрия Азарова
Как удалось выяснить, уроженец Латинской Америки наблюдал за гибелью девушки в прямом эфире.
Вебкам-модель случайно задушила себя во время стрима
Также большинство туристов рассказали о привычке кидать монетки в воду, чтобы ещё раз вернуться в понравившееся место.
Посидим на дорожку? Россияне признались в суевериях перед путешествиями
"Арсенал" и "Крылья Советов" будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше
"Арсенал" и "Крылья Советов" будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше
сегодня  Суббота, 15 сентября, 01:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/09:
USD 68.28
-0.36
EUR 79.95
0.18
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти снова судят основателя финансовой пирамиды «Волга-Инвест» Максима Кирсанова

14 сентября 2018 21:27
330
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.
Финансовая пирамида «Волга-Инвест», созданная на базе группы компаний «Анда», стала одним из крупнейших региональных «лохоторонов». Деньги с населения под 24-60% годовых на некие «бизнес-проекты» собирались в офисах «Анды» в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Кировской областях, Удмуртии и Пермском крае. Все собранные деньги аккумулировались в московских офисах «Анды» (за трехмесячную аренду офиса в «Башне Федерации» фигуранты заплатили порядка $1 млн), передает «СО» ОНЛАЙН.

Сумма совокупного ущерба еще на этапе предварительного расследования оценивалась в 1,5 млрд руб. и выше. Через подразделения финансовой пирамиды было легализовано более 527 млн руб. Только в Перми в пирамиду вложились порядка 1200 человек.

Создатели ГК «Анда» — бывший следователь прокуратуры Автозаводского района Максим Кирсанов и экс-менеджер банка «Самарский кредит» Роман Серко — позиционировали ее как некий могущественный промышленно-финансовый холдинг, располагающий и оперирующий не только привлеченными денежными средствами, но и собственным «резервным фондом», инвестированным в некие «высоколиквидные инструменты». Позднее из имущества «холдинга» был изъят лишь принтер стоимостью 10 тысяч рублей.

Еще одним фигурантом дела стал сын совладельца спортивного парка «Спин-Спорт» в зеленой зоне Тольятти Вячеслава Войцеха — Андрей Войцех. В привязке к «Волга-Инвест» упоминались также родственники бывшего прокурора Пермского края Александра Кондалова и известный тольяттинский «обнальщик» Павел Яковлев (он же Паша-Вексель).

В конце 2014 года дело мошенников поступило в суд, а летом 2015 года ключевой фигурант — Максим Кирсанов — исчез и был объявлен в розыск. В 2017 году почти все его подельники получили сроки в колониях, правда, небольшие. А в 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.

Сейчас организатора «Волга-Инвест» этапировали в Тольятти и судят в Автозаводском суде. Процесс ведет судья Игорь Матюшенко. В вину Кирсанову вменено 14 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 сентября 2018  21:27
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.
В Тольятти снова судят основателя финансовой пирамиды «Волга-Инвест» Максима Кирсанова
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.  Закон
329
14 сентября 2018  19:18
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
Суд признал незаконным ответ мэрии Самары с не согласованием марша 22 сентября по проспекту Ленина
  Закон
244
14 сентября 2018  14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила.
В Самаре осуждена женщина за убийство своего новорожденного сына
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила.  Закон
152
14 сентября 2018  12:10
Самарским любителям выпить запретят иметь оружие
Самарским любителям выпить запретят иметь оружие
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. Закон
173
13 сентября 2018  16:20
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.
Житель села Лозовка, который поджег квартиру с женой и пятью детьми, пойдет под суд
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.  Закон
210
12 сентября 2018  21:09
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли.
Минобороны не сумело взыскать с «Авиакора» 306,7 млн рублей
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли.  Закон
262
12 сентября 2018  16:52
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями.
В Самаре директор организации подозревается в уклонении от уплаты более 19 миллионов рублей налогов
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями.   Закон
232
Весь список
Происшествия
14 сентября 2018  22:19
Как удалось выяснить, уроженец Латинской Америки наблюдал за гибелью девушки в прямом эфире.
Вебкам-модель случайно задушила себя во время стрима
Как удалось выяснить, уроженец Латинской Америки наблюдал за гибелью девушки в прямом эфире.  Происшествия
254
14 сентября 2018  18:28
Ребёнка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.
"Целительница с божественным даром" при массаже сломала шею младенцу
Ребёнка в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.  Происшествия
148
14 сентября 2018  15:01
В убийстве подозревают соседа по коммуналке. который 10 сентября попал под поезд и погиб.
В Самаре, в коммуналке на улице Победы, нашли труп мужчины, завернутый в целлофан
В убийстве подозревают соседа по коммуналке. который 10 сентября попал под поезд и погиб.  Происшествия
235
Весь список
Криминал
14 сентября 2018  21:02
После чего похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.
В Самаре полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на продавца и посетительницу в магазине
После чего похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.    Криминал
303
14 сентября 2018  12:57
Самарец дал взятку в 200 тысяч рублей не проведение проверки в кафе Возбуждено уголовное дело.
Самарец дал взятку в 200 тысяч рублей не проведение проверки в кафе
Возбуждено уголовное дело. Криминал
365
14 сентября 2018  09:54
В Богатовском районе мужчина пытался похитить с территории металлоприёмки 580 кг металлолома
В Богатовском районе мужчина пытался похитить с территории металлоприёмки 580 кг металлолома
Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением. Криминал
124
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
246
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
2722
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
351
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
497
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
614
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
994
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
513
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
613
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1563
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1125
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1208
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1164
Весь список

Мероприятия
Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"
Мария Скирко из Похвистнево вышла в финал вокального конкурса "Мы вместе" в Риге
Сегодня 75-летний юбилей отмечает одно из крупнейших предприятий СО - ООО "Газпром трансгаз Самара"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда