В Тольятти руководитель фирмы за мошенничество с бюджетными деньгами пойдет под суд

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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Зотова. Он обвиняется по статье "Мошенничество в особо крупном размере".По версии следствия, ООО «МК «Активный компонент» в 2014 году по договору с подрядной организацией - победителем аукциона на заключение муниципального контракта выполняло работы по созданию кольца оптоволоконной оптической линии на территории Тольятти. Эти работы осуществлялись в рамках проекта «Безопасный город» долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы». Программа предусматривала установку камер видеонаблюдения на дорогах, в местах массового скопления граждан и оснащение ситуационного центра.Учредитель и руководитель ООО «МК «Активный компонент» Зотов, зная, что работы выполнены не в полном объеме, предоставил подрядчику и заказчику недостоверный акт выполненных работ, на основании чего в полном объеме получил оплату в размере около 4,5 млн рублей.Вместе с тем в феврале 2015 года в ходе инвентаризации имущества учреждением на объекте выявлена недостача кабеля оптического волокна и коммутационных шкафов, предусмотренных техническим заданием, общей стоимостью свыше 2 млн рублей.Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.