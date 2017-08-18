В Тольятти руководитель ООО «Волгастроймонтаж» подозревается в уклонении от уплаты налогов

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По версии следствия, подозреваемый, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами в части выставления счет-фактур с выделением суммы налога на добавленную стоимость, уклонился от уплаты указанного налога за 2013 года и 1,2,4 квартал 2014 года в сумме более 33 миллионов 331 тысячи рублей, то есть в особо крупном размере.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.