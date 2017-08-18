В Тольятти руководитель ООО «Волгастроймонтаж» подозревается в уклонении от уплаты налогов

Я нашел ошибку
Главные новости: 
За образцовое исполнение должностных обязанностей и достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности наиболее отличившимся сотрудникам ГИМС были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.
Инспекторов ГИМС Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.
«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки
Например, управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» имеет собственную разветвленную аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Подразделения «аварийки» располагаются в непосредственной близости к домам.
«Скорая помощь» для многоквартирных домов
Торжественное открытие мероприятия состоится в 8:30, а соревнования начнутся в 9:00. Старт будет дан на Волжском проспекте в районе Полевого спуска, напротив памятника Григорию Зесекину.
20 августа состоится первый легкоатлетический марафона на Кубок Главы Самара
Главным образом он свидетельствует о выверенной экономической политике города и удовлетворительном уровне его кредитоспособности.
Специализированное агентство Fitch Ratings официально подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
Двое жителей Чапаевска задержаны за хищение спиртного
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.
Самарец взял ноутбук своей матери и распорядился им по своему усмотрению
Аукцион планируется в октябре 2017 года. В этом году в качестве лотов будут представлены работы 20 известных художников Москвы, Самары, Тольятти, Пензы, Белгорода, Феодосии, Керчи, Севастополя, Симферополя, Ялты, Луганска.
В Самаре открывается предпоказ работ к благотворительному аукциону «Самарский»
сегодня  Пятница, 18 августа, 18:03
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/08:
USD 59.25
-0.4
EUR 69.65
-0.35
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти руководитель ООО «Волгастроймонтаж» подозревается в уклонении от уплаты налогов

18 августа 2017 15:29
129
Он задолжал более 33 миллионов 331 тысячи рублей.
Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Волгастроймонтаж», подозреваемого в совершении преступления по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

По версии следствия, подозреваемый, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами в части выставления счет-фактур с выделением суммы налога на добавленную стоимость, уклонился от уплаты указанного налога за 2013 года и 1,2,4 квартал 2014 года в сумме более 33 миллионов 331 тысячи рублей, то есть в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
18 августа 2017  15:29
Он задолжал более 33 миллионов 331 тысячи рублей.
В Тольятти руководитель ООО «Волгастроймонтаж» подозревается в уклонении от уплаты налогов
Он задолжал  более 33 миллионов 331 тысячи рублей. Закон
127
18 августа 2017  14:53
Начата доследственная проверка.
В Самаре мать с семью детьми из сгоревшего частного дома переселили в квартиру без света, газа и отопления
Начата доследственная проверка.  Закон
139
18 августа 2017  14:21
Он шесть лет назад угнал ВАЗ-2106.
В Сызрани полицейские нашли и задержали автовора
Он шесть лет назад угнал  ВАЗ-2106. Закон
101
18 августа 2017  12:46
Сразу 23 исполнительных производства были возбуждены в отношении «лихача» из Тольятти
Сразу 23 исполнительных производства были возбуждены в отношении «лихача» из Тольятти
Мужчина нарушил почти на 18 тысяч рублей. Закон
123
17 августа 2017  19:52
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и принимая во внимание данные, характеризующие его личность, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Житель Отрадного осужден за приобретение и хранение героина
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и принимая во внимание данные, характеризующие его личность, назначил наказание в виде 1 года 6... Закон
163
17 августа 2017  19:03
Он незаконно сбыл героин своему знакомому, который в этот же день был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими и изъявшими наркотик.
В Сызрани сбытчик героина на 5,5 лет лишится свободы
Он незаконно сбыл героин своему знакомому, который в этот же день был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими и изъявшими наркотик.  Закон
180
17 августа 2017  18:55
Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет.
35-летний самарец осужден за организацию азартных игр
Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет.   Закон
240
Весь список
Происшествия
18 августа 2017  16:18
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
Двое жителей Чапаевска задержаны за хищение спиртного
 Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.   Происшествия
81
18 августа 2017  16:17
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.
Самарец взял ноутбук своей матери и распорядился им по своему усмотрению
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.   Происшествия
67
18 августа 2017  14:11
Общая сумма причиненного им ущерба составила более 30 тысяч рублей.
В Жигулевске задержали телефонного мошенника
Общая сумма причиненного им ущерба составила более 30 тысяч рублей.   Происшествия
101
Весь список
Криминал
18 августа 2017  13:52
Приволжский окружной военный суд приговорил экс-полковника Владимира Квачкова к 1,5 годам колонии
Приволжский окружной военный суд приговорил экс-полковника Владимира Квачкова к 1,5 годам колонии
Его обвинили в разжигании вражды. Криминал
120
18 августа 2017  13:45
Саратовец замахнулся на полицейского пятикилограммовым камнем
Саратовец замахнулся на полицейского пятикилограммовым камнем
Теперь он проведет 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Криминал
122
18 августа 2017  13:39
В Тольятти мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку с кулоном
В Тольятти мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку с кулоном
Похищенное украшение он сдал в ломбард. Криминал
116
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
337
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7140
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1376
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5405
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1799
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2841
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
526
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2222
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2020
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1639
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1807
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5614
Весь список

Мероприятия
Инспекторов ГИМС Самарской области поздравили с профессиональным праздником
«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки
В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
Весь список
Популярное
за сегодня

Три жительницы Самары пытались украсть 6 пакетов с колбасой

624

Главу депстроя Самары Сергея Рубакова заподозрили в мошенничестве Проводятся следственные действия

521

Вслед за ФСБ и ФСО Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд

382
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4468

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2170

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2128
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда