В Тольятти руководитель ООО «ССС» не выплатил более 72 миллионов рублей зарплаты сотрудникам

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В 2015 году он, зная о задолженности по заработной плате перед работниками организации, действуя из корыстной заинтересованности, подписал протоколы совместного решения о погашении взаимных задолженностей между ООО «ССС» и другой организацией на общую сумму более 256 миллионов рублей, что привело к невыплате заработной платы работникам ООО «ССС». В результате указанных действий Ушмаев не произвел выплату заработной платы с января 2015 года по март 2017 года 860 работникам организации на общую сумму более 72 миллионов 916 тысяч рублей.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.