В Тольятти работник ветеринарной организации задержан за "служебный подлог"

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В ходе расследования установлено, что подозреваемый – ранее судимый за покушение на получение взятки местный житель 1975 года рождения, внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.В отношении подозреваемого СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области