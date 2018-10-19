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В Тольятти работник ветеринарной организации задержан за "служебный подлог"

19 октября 2018 16:52
89
Он внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.
В рамках проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России Тольятти выявлен факт внесения в официальный документ должностным лицом - работником ветеринарной организации, заведомо ложных сведений.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый – ранее судимый за покушение на получение взятки местный житель 1975 года рождения, внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.

В отношении подозреваемого СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 



Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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Комментарии



Закон
19 октября 2018  16:52
Он внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.
В Тольятти работник ветеринарной организации задержан за "служебный подлог"
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