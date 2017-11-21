В Тольятти прокурор добился возмещения морального вреда, причиненного несовершеннолетней в результате ДТП

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Установлено, что мужчина, управляя автомобилем, допустил наезд на несовершеннолетнюю дочь заявителя, в результате чего причинил ей телесные повреждения, относящиеся к легкому вреду здоровья.По итогам проверки прокуратура города обратилась в Автозаводский районный суд с исковым заявлением к виновнику ДТП о взыскании морального вреда, причиненного несовершеннолетней в результате дорожно - транспортного происшествия.На стадии рассмотрения искового заявления ответчиком добровольно удовлетворены исковые требования прокуратуры города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.