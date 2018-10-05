В Тольятти продолжился допрос свидетелей по делу о хищениях 86 млрд рублей у ПАО «Тольяттиазот»

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Причем документы, которые принимала Лазарева по почте в банке в Тольятти, по ее словам, были подписаны на Карибских островах в этот же день. Пояснить суду, каким образом документы из разных стран за один день преодолели расстояние в десятки тысяч километров и одновременно оказались в Тольятти, Лазарева не смогла. Не смогла она объяснить суду и то, как в «Тольяттихимбанке» открывали счета иностранным компаниям, директоров которых никто не видел, тем более, что подписи на их документах, в нарушение правил депозитарного учета, никем не были заверены, а сами подписи не были похожи на подписи на поручениях о переводе акций.Вряд ли кто-то поверит, что, не зная и не видя владельца акций, без договоров купли-продажи, без указания даже цены в поручении на перевод акций простой экономист депозитария может за час перевести со счетов на счета свыше 70% акций крупнейшего химического предприятия.В этой связи вспоминаются опубликованные ранее в прессе письма Владимира Махлая губернатору Самарской области, в которых он просил помощи и утверждал, что у него украли акции ОАО «Тольяттиазот», которые он никому не дарил и не продавал. Обвинял он в этом Председателя правления «Тольяттихимбанка» Попова и бывшего гендиректора «ТоАза» Королёва. Принимая во внимание сегодняшние показания работницы банка Лазаревой, можно сделать вывод, что, скорее всего, беглого олигарха Махлая действительно обокрали. Впрочем, это влияет лишь на то, как распределяются доли от похищенной с «Тольяттиазота» выручки.На суде Лазарева всё-таки проговорилась, что почту от офшорных компаний она получала из приёмной председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова. Тогда всё встаёт на свои места: там, по всей видимости, и находились «Карибские острова», с которых приходили в банк поручения о переводе акций.Напомним, что 3 октября в Комсомольском районном суде Тольятти показания давал председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов, который не смог дать однозначных утвердительных или отрицательных ответов на большую часть вопросов представителей государственного обвинения, утверждал, что ничего не помнит и не знает, и перекладывал ответственность на бывших подчиненных, в том числе, Лазареву, ловко подставив их под уголовную ответственность за дачу ложных показаний суду по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.