В Тольятти пресекли деятельность игорного клуба

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Полицейские получили информацию о том, что в одном из помещений, расположенных в Автозаводском районе города, функционирует нелегальный интернет-клуб.В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование и денежные средства. По имеющейся информации, нелегальную деятельность организовала местная жительница 1988 года рождения.Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до трех лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.