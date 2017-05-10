В Тольятти пресечено крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых производителей
10 мая 2017 16:08
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Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
В производственных и складских помещениях нелегального цеха проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены пластиковые емкости объемом 1000 м3 каждая (еврокуб), из них 120 заполнены контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, в большом количестве – этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.
По итогам экспресс-анализа, проведенного специалистами независимой экспертной организации, изъятая продукция признана не соответствующей оригиналам.
На основании собранных материалов СУ УМВД России по г. Тольятти Самарской области возбуждено уголовное. По предварительным данным, сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям превышает 1,5 млн рублей.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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