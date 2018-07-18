В Тольятти преподаватель за получение от студентов взятки предстанет перед судом

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По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.