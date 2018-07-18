Я нашел ошибку
Главные новости: 
В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог.
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета в выходные дни, в эти дни меняется схема движения транспорта
Улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета в выходные дни, в эти дни меняется схема движения транспорта
На выполнение работ по семи проектам, касающимся повышения эффективности космической и авиационной промышленности.
В развитие аэрокосмического кластера Самарской области вложат 50 миллионов рублей
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.
В Тольятти преподаватель за получение от студентов взятки предстанет перед судом
В нем отразятся основные вехи развития города со времён Ставрополя.
На месте бывшего кинотеатра "Маяк" в Тольятти появится первый исторический сквер
Вопрос налогообложения криптовалютной отрасли должен решаться после принятия законопроекта о цифровых деньгах.
В России власти не планируют вводить особый налоговый режим для майнеров и держателей монет
По его итогам спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей.
Самарские спортсмены - чемпионы России по гребле на байдарках и каноэ
сегодня  Среда, 18 июля, 15:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/07:
USD 62.44
0.18
EUR 73.24
0.44
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти преподаватель за получение от студентов взятки предстанет перед судом

18 июля 2018 14:55
72
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ОЭП и ПК ГУ МВД России по Самарской области, в отношении старшего преподавателя одного из университетов города, обвиняемой в получение взятки.

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
18 июля 2018  15:05
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
  Закон
17
18 июля 2018  14:55
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.
В Тольятти преподаватель за получение от студентов взятки предстанет перед судом
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.  Закон
71
17 июля 2018  15:49
В Самаре местные жители, обвиняемые в предложении посредничества во взяточничестве, пойдут под суд
В Самаре местные жители, обвиняемые в предложении посредничества во взяточничестве, пойдут под суд
  Закон
203
16 июля 2018  19:53
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.
Бывший сотрудник самарской полиции, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд... Закон
339
16 июля 2018  17:50
Ранее суд арестовал по этому же делу главу авиакомпании iFly.
Чиновник Росавиации задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере
Ранее суд арестовал по этому же делу главу авиакомпании iFly.  Закон
267
16 июля 2018  17:46
Бывший кандидат на пост президента России не пришел в суд, заседание которого прошло в закрытом режиме.
Суд разрешил Грудинину развестись
Бывший кандидат на пост президента России не пришел в суд, заседание которого прошло в закрытом режиме.   Закон
250
14 июля 2018  13:11
iFly аффилирована с сооснователем туроператора Tez Tour, но также перевозила клиентов «Интуриста» и TUI.
Гендиректор авиакомпании iFly арестован по делу о получении взятки
 iFly аффилирована с сооснователем туроператора Tez Tour, но также перевозила клиентов «Интуриста» и TUI.  Закон
470
Весь список
Происшествия
18 июля 2018  13:09
Взрыв газа на ул. Медицинской в Самаре: частично разрушились стены Появились фото причиненных разрушений.
Взрыв газа на ул. Медицинской в Самаре: частично разрушились стены
Появились фото причиненных разрушений. Происшествия
192
18 июля 2018  11:59
Пожилая тольяттинка умерла на пляже Женщина подошла к воде и упала.
Пожилая тольяттинка умерла на пляже
Женщина подошла к воде и упала. Происшествия
337
18 июля 2018  10:58
На улице Спортивная в Тольятти BMW врезался в световую опору, водитель погиб
На улице Спортивная в Тольятти BMW врезался в столб, водитель погиб
Устанавливают все обстоятельства трагедии.  Происшествия
366
Весь список
Криминал
17 июля 2018  13:53
Кассир булочной в Самаре похитила миллион рублей у пенсионерки
Кассир булочной в Самаре похитила миллион рублей у пенсионерки
Предположительно, деньги удалось перевести с помощью онлайн-платежа. Криминал
405
17 июля 2018  12:08
Самарца уличили в 112 преступлениях в сфере оборота наркотиков
Самарца уличили в 112 преступлениях в сфере оборота наркотиков
Он действовал в составе организованной группы. Криминал
263
17 июля 2018  11:32
Самарца, обещавшего подкупить правоохранителей, будут судить за мошенничество
Самарца, обещавшего подкупить правоохранителей, будут судить за мошенничество
Он обманом получил 300 тысяч и потратил на себя. Криминал
304
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
384
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
447
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
622
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2171
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2610
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1114
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1060
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1019
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2735
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1798
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2966
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
320
Весь список

Мероприятия
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
В Самарской области специалисты подвели итоги акции «Подари мне жизнь»
В Самаре на набережной стартует третий Фестиваль по пляжным видам спорта «Самара Open Комус Fest»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда