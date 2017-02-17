В Тольятти преподаватель университета получила от студентки взятку в 17 тысяч рублей за закрытие академической задолженности

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По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемая, находясь здании университета получила от студентки взятку в 17 тысяч рублей за закрытие академической задолженности.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.