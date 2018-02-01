В Тольятти предстанет перед судом похититель детских колясок и велосипедов

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Установлено, что с июня по октябрь 2017 года мужчина похищал из подъездов домов детские коляски и велосипеды. За указанный период времени им было похищено 2 детские коляски и 7 велосипедов на общую сумму более 69000 рублей.Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы денежные средства в размере от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов. Однако преступления не были доведены до конца, поскольку преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.В ходе предварительного следствия мужчина вину во всех инкриминируемых ему деяниях признал полностью, дал признательные показания, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.