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В Тольятти предстанет перед судом похититель детских колясок и велосипедов

1 февраля 2018 19:15
147
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов.
Прокуратурой Центрального района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в 9 эпизодах краж чужого имущества и 2 эпизодах покушения на мошенничество.

Установлено, что с июня по октябрь 2017 года мужчина похищал из подъездов домов детские коляски и велосипеды. За указанный период времени им было похищено 2 детские коляски и 7 велосипедов на общую сумму более 69000 рублей.

Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы денежные средства в размере от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов. Однако преступления не были доведены до конца, поскольку преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия мужчина вину во всех инкриминируемых ему деяниях признал полностью, дал признательные показания, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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1 февраля 2018  19:15
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов.
В Тольятти предстанет перед судом похититель детских колясок и велосипедов
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками... Закон
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