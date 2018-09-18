В Тольятти предотвратили планируемое убийство свидетеля, проходящего по уголовному делу

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В ходе "оперативного эксперимента" к подозреваемому, под видом исполнителя преступления был подведен сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области.Когда подозреваемому были показаны фотографии инсценировки убийства, злоумышленник передал "исполнителю" денежное вознаграждение после чего житель Тольятти был задержан.Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству, двух или более лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской облсти.