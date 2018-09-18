В Тольятти предотвратили планируемое убийство свидетеля, проходящего по уголовному делу
18 сентября 2018 16:08
133
В ходе "оперативного эксперимента" к подозреваемому, под видом исполнителя преступления был подведен сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области.
Когда подозреваемому были показаны фотографии инсценировки убийства, злоумышленник передал "исполнителю" денежное вознаграждение после чего житель Тольятти был задержан.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству, двух или более лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской облсти.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 сентября 2018 16:08
В ходе "оперативного эксперимента" к подозреваемому, под видом исполнителя преступления был подведен сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области. Закон
132
17 сентября 2018 19:09
Закон
289
17 сентября 2018 19:02
В связи с тем, что следственное управление усмотрело более тяжкий состав преступления, в котором подозревается задержанный за разбойное нападение мужчина. Закон
222
17 сентября 2018 17:12
Закон
248
14 сентября 2018 21:27
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу. Закон
565
14 сентября 2018 19:18
Закон
395
14 сентября 2018 14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила. Закон
255
Происшествия
18 сентября 2018 16:47
Ей диагностировали закрытую ЧМТ и перелом таза. Жизни девушки ничего не угрожает. Эмбрион цел. Происшествия
109
18 сентября 2018 14:50
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. Происшествия
100
18 сентября 2018 14:01
Мать в это время отвлеклась. Происшествия
163
Криминал
17 сентября 2018 13:59
Деньги предназначались судебному приставу-исполнителю. Криминал
211
17 сентября 2018 11:53
Один из ее участников попал в больницу. Криминал
215
17 сентября 2018 11:37
Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Криминал
176
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
368
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15068
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
430
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
604
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
686
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1043
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
590
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
689
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1670
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1186
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1284
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1238
Мероприятия