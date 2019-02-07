В Тольятти полицейские задержали женщину-инспектора за получение взятки

49

Сотрудниками полиции установлено, что в начале февраля жительница Тольятти, являясь должностным лицом - инспектором, осуществляющим надзорную деятельность, получила незаконное денежное вознаграждение в размере 160 000 рублей за непринятие мер по привлечению к административной ответственности руководителя одной из компаний города, за нарушение требований пожарной безопасности на объекте.Женщина была задержана сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Тольятти.По материалам, собранным полицейскими, следственным отделом г. Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области