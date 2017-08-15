В Тольятти полицейские ищут молодого человека, ограбившего женщину в подъезде дома

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По факту грабежа возбудили уголовное дело.За совершение данного преступления тольяттинскими полицейскими разыскивается мужчина на вид 25 лет, рост примерно 180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие.Был одет в футболку с белыми полосами на плечах, бриджи светлые, по бокам – карманы, сандалии черные.Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить ее в Отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам: 8(8482) 93-49-02, 93-49-29, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Видео: ГУ МВД России по Самарской области