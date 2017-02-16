В Тольятти по решению суда взорвали незаконную нефтеперерабатывающую установку

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Судьбу встречи решил единственный забитый гол Сергея Корниленко.
"Крылья Советов" на сборе в Турции победили "Пахтакор" (Ташкент) – 1:0
Это выступление открывает плотный концертный график артистов. Уже 23 февраля они выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, а 24 февраля — на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.
Ансамбль Александрова вернулся на сцену Театра российской армии
Терехова была неоднократно судима за аналогичные преступления с назначением наказания в виде лишения свободы условно.
51-летняя самарчанка два года проведет в колонии за мошенничество с приватизацией комнаты в общежитии
На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.
МЧС Самара: Уточненная информация о нарушении холодного водоснабжения в Красноглинском районе
С 15 по 18 февраля в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва проходит масштабный российский форум, посвященный стратегическому развитию высшего образования, повышению международной конкурентоспособности вузов и особенностям их трансформации в университеты мирового класса.
Развитие проекта повышения конкурентоспособности российских университетов 5-100 обсудили на семинаре-конференции в Самаре
В связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.
МИД России предупреждает россиян об опасности загранпоездок
Сегодня свой ВИЧ-статус узнали 53 участника акции в возрасте от 16 до 25 лет.
Самарский СПИД-центр провел выездную акцию в Самарском металлургическом колледже
Теперь молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В Самаре водитель, лишенный прав, вновь сел за руль пьяным
сегодня  Четверг, 16 февраля, 22:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/02:
USD 57.15
0.38
EUR 60.65
0.63
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти по решению суда взорвали незаконную нефтеперерабатывающую установку

16 февраля 2017 17:42
120
Незаконный НПЗ выявили сотрудники ФСБ.
Она действовала на территории бывшего завода «Фосфор». 

Незаконный НПЗ выявили сотрудники ФСБ.

Организовал его работу житель Тольятти. Производительность предприятия составляла до 40 кубометров бензина, дизельного топлива и мазута в сутки. В дальнейшем их продавали автомобилистам через сеть заправочных станций, расположенных на территории Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района.

Суд Тольятти признал владельца завода виновным в незаконном предпринимательстве. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, пишет 63.ru.

Фото 63.ru


Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 февраля 2017  20:44
Терехова была неоднократно судима за аналогичные преступления с назначением наказания в виде лишения свободы условно.
51-летняя самарчанка два года проведет в колонии за мошенничество с приватизацией комнаты в общежитии
Терехова была неоднократно судима за аналогичные преступления с назначением наказания в виде лишения свободы условно.  Закон
76
16 февраля 2017  17:42
Незаконный НПЗ выявили сотрудники ФСБ.
В Тольятти по решению суда взорвали незаконную нефтеперерабатывающую установку
Незаконный НПЗ выявили сотрудники ФСБ.   Закон
120
16 февраля 2017  16:55
Установлено, что она на территории Октябрьска и Сызрани (в составе организованной преступной группы) сбыла и пыталась сбыть свыше 170 грамм героина и карфентанила.
В Октябрьске пойдет под суд 24-летняя сбытчица наркотиков
Установлено, что она на территории Октябрьска и Сызрани (в составе организованной преступной группы) сбыла и пыталась сбыть свыше 170 грамм героина и... Закон
134
16 февраля 2017  14:27
По мнению Правительства области, в отношении исключенных домов органами местного самоуправления городского округа Самара принято решение о сносе и реконструкции.
Прокуратурой опротестовано решение облправительства об исключении более 2000 многоквартирных домов из программы капремонта
По мнению Правительства области, в отношении исключенных домов органами местного самоуправления городского округа Самара принято решение о сносе и... Закон
219
16 февраля 2017  09:50
Самарчанке придется 60 часов отработать за неуплату алиментов троим детям
Самарчанке придется 60 часов отработать за неуплату алиментов троим детям
Женщина лишена родительских прав. Закон
118
15 февраля 2017  23:03
Будьте осторожны в комментариях, иначе могут быть тяжелые последствия.
Госдума будет штрафовать за оскорбления в Интернете на 300 тысяч рублей
Будьте осторожны в комментариях, иначе могут быть тяжелые последствия.   Закон
273
15 февраля 2017  16:58
Прокуратурой района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
В Большечерниговском районе перевозки детей школьными автобусами проходят с многочисленными нарушениями
Прокуратурой района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Акты прокурорского... Закон
176
Весь список
Происшествия
16 февраля 2017  20:22
На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.
МЧС Самара: Уточненная информация о нарушении холодного водоснабжения в Красноглинском районе
На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях... Происшествия
106
16 февраля 2017  18:47
Теперь молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В Самаре водитель, лишенный прав, вновь сел за руль пьяным
Теперь молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.  Происшествия
84
16 февраля 2017  17:16
Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и серьезные травмы ноги.
В Самаре около своего дома был жестоко избит металлическими прутьями адвокат
 Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и серьезные травмы ноги. Происшествия
304
Весь список
Криминал
16 февраля 2017  14:03
Подросток в Самарской области украл у собственной бабушки 27 тысяч рублей
Подросток в Самарской области украл у собственной бабушки 27 тысяч рублей
На часть похищенного он купил музыкальный гаджет. Криминал
113
16 февраля 2017  13:35
Сотрудницу вуза в Самаре задержали за взятку в 20 тысяч рублей
Сотрудницу вуза в Самаре задержали за взятку в 20 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело. Криминал
120
16 февраля 2017  12:57
Внука задержали за попытку убийства бабушки в Самаре
Внука задержали за попытку убийства бабушки в Самаре
Он ударил пожилую женщину ножом. Криминал
129
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1144
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
710
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4971
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1953
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2543
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1615
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1319
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2441
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2288
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11441
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9395
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5775
Весь список

Мероприятия
Самарский СПИД-центр провел выездную акцию в Самарском металлургическом колледже
В Самаре состоялся открытый чемпионат Самарского соединения Росгвардии по дзюдо памяти Евгения Золотухина
В Самаре пройдет премьера музыкального спектакля «Приключение футбольного мяча»
Весь список
Популярное
за сегодня

Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»

1935

На ул. Стара-Загора в Самаре Toyota Corolla спровоцировала ДТП с двумя машинами

804

Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой посёлок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи

388
за неделю

В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

2250

Предупреждать должников за воду в Самаре будут только один раз

2019

Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»

1935
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда