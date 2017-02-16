В Тольятти по решению суда взорвали незаконную нефтеперерабатывающую установку
16 февраля 2017 17:42
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Незаконный НПЗ выявили сотрудники ФСБ.
Организовал его работу житель Тольятти. Производительность предприятия составляла до 40 кубометров бензина, дизельного топлива и мазута в сутки. В дальнейшем их продавали автомобилистам через сеть заправочных станций, расположенных на территории Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района.
Суд Тольятти признал владельца завода виновным в незаконном предпринимательстве. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, пишет 63.ru.
Фото 63.ru
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