В Тольятти осужден угонщик дорогих автомобилей

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Автомобили Л. похищал с использованием специальных техустройств, которые отключают штатную сигнализацию на автомобилях. Похищенный автомобиль LADA GRANTA был обнаружен в Саратове с измененным идентификационным номером (VIN кодом). Автомобиль возвращен владельцу.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.