В Тольятти осужден сотрудник ИК за пронос осужденным сотовых телефонов и SIM-карт за взятку

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Судебным следствием установлено, что сотрудник исправительного учреждения получил от жителя Тольятти взятку в размере 15 000 рублей за пронос для осужденных на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов – SIM-карт и сотовых телефонов, но был задержан сотрудниками федеральной службы исполнения наказаний, которые изъяли запрещенные предметы.Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.