В Тольятти осужден мошенник, рассылавший произвольным абонентам сообщения о выигрыше автомобиля

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Перезвонившим ему доверчивым гражданам он пояснял, что можно получить выигрыш в денежном эквиваленте при условии перечисления ему 1 % комиссии от суммы перевода.Потерпевшими от его преступных действий стали 24 гражданина, совокупный ущерб которым причинен в размере 186 900 рублей.В судебном заседании мужчина признал свою вину и добровольно возместил материальный ущерб.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.