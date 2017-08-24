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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти осужден мошенник, рассылавший произвольным абонентам сообщения о выигрыше автомобиля

24 августа 2017 21:38
95
Потерпевшими от его преступных действий стали 24 гражданина, совокупный ущерб которым причинен в размере 186 900 рублей.
Судебным следствием установлено, что тольяттинец создал в сети Интернет сайты: «www.kait-invest.ru», «www.gmtrend-auto.ru», «www.avtoplaneta-lada.ru», содержащие заведомо ложную информацию о проведении призовых акций с выигрышем автомобилей и выигрышные абонентские номера, на которые разослал сообщения, содержащие ложную информацию о выигрыше.

Перезвонившим ему доверчивым гражданам он пояснял, что можно получить выигрыш в денежном эквиваленте при условии перечисления ему 1 % комиссии от суммы перевода.

Потерпевшими от его преступных действий стали 24 гражданина, совокупный ущерб которым причинен в размере 186 900 рублей.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и добровольно возместил материальный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
24 августа 2017  21:38
Потерпевшими от его преступных действий стали 24 гражданина, совокупный ущерб которым причинен в размере 186 900 рублей.
В Тольятти осужден мошенник, рассылавший произвольным абонентам сообщения о выигрыше автомобиля
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