В Тольятти охранника стройки жестоко избил собутыльник, позже мужчина скончался в больнице

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Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что охранника объекта жестоко избил неизвестный. Оставив мужчину с многочисленными телесными повреждения одного в сторожке, нападавший скрылся в неизвестном направлении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили работников объекта, установили личность потерпевшего, выяснили круг его общения. С места преступления были изъяты многочисленные улики.В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился в розыске и скрывался от полиции.В содеянном задержанный признался, и сообщил, что избил охранника в результате конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков. Примечательно, что после неравной драки он похитил у пострадавшего сотовый телефон, чайник и личные вещи.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото sovetov.su