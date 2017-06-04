В Тольятти обнаружили незаконно установленный павильон, в котором работали нелегальные мигранты
4 июня 2017 11:10
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В полицию от жителя Автозаводского района г.Тольятти поступило заявление в котором он указывал на незаконную торговлю на улице Дзержинского. Правоохранители совместно с представителями администрации города провели мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на участке, прилегающем к тротуару придомовой территории жилого дома по улице Дзержинского.
В ходе проведенной работы всего было составлено 18 протоколов об административном правонарушении и 2 акта о выявленных нарушениях действующего законодательства.
В результате проведенной проверки установлены шесть фактов осуществления розничной торговли без свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в отношении 6 граждан составлено шесть протоколов об административном правонарушении.
Также выявлен торговый павильон, где в отношении владельца составлен протокол об самовольном занятии земельного участка.
В ходе проведения проверки на законность пребывания на территории Российской Федерации выявлено два иностранных гражданина,сообщает облМВД.
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