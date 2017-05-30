В Тольятти на директора ООО «ВолгаМонтаж» заведено уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам

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Проверкой установлено, что Горячкин А.В., являясь директором ООО «ВолгаМонтаж», 6 сотрудникам предприятия не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты за период времени с ноября 2016 года по апрель 2017 года в общей сумме не менее 468 000 рублей.Материал проверки прокурор направил в следственный орган. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти в отношении Горячкина А.В. возбуждено уголовное дело.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Ход расследования взят на контроль прокуратурой района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Источник фото: volgograddaily.ru