В Тольятти мужчину жестоко избили за денежный долг
29 апреля 2017 13:12
57
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Опросив соседей и хозяйку квартиры, полицейские выяснили, что накануне к ее мужу пришли двое гостей. Спустя время компания, распивавшая на кухне спиртные напитки, переместилась в подъезд. На лестничной площадке между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из визитеров ногами избил потерпевшего. Оба посетителя быстро скрылись в неизвестном направлении.
Вернувшись в квартиру, хозяин признался жене, что пришедшие требовали у него денежный долг. В полицию и больницу он обращаться не стал.
Ночью сорокалетний мужчина почувствовал себя настолько плохо, что его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики установили, что в результате подъездной драки гражданин получил травмы различной степени тяжести. Он срочно был госпитализирован в одну из городских больниц.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и издержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 28-летний житель Ставропольского района Самарской области. Полицейские выяснили, что ранее он был судим за совершение кражи, грабежа и угона.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 апреля 2017 13:12
Он срочно был госпитализирован в одну из городских больниц. Закон
51
28 апреля 2017 19:34
Общая сумма причиненного ущерба ресурсоснабжающим организациям составила почти 3 миллиона рублей. Закон
204
28 апреля 2017 17:16
МП «Благоустройство» осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение... Закон
306
28 апреля 2017 16:45
В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого -... Закон
558
28 апреля 2017 16:24
Он украл из автомобиля "Рено" радар и навигатор. Закон
213
28 апреля 2017 15:07
В настоящее время оперативники установили причастность подозреваемых к совершению семи грабежей и одной кражи в Тольятти, а также к семи ограблениям в Самаре. По... Закон
223
27 апреля 2017 22:48
Закон
369
Происшествия
29 апреля 2017 13:24
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Происшествия
50
29 апреля 2017 12:58
Две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает. Происшествия
80
29 апреля 2017 12:00
Горели домашние вещи. Происшествия
217
Криминал
29 апреля 2017 11:15
Полиция просит жителей помочь, гарантируется анонимность. Криминал
129
29 апреля 2017 10:37
Круг подозреваемых определила сама пострадавшая. Криминал
116
28 апреля 2017 13:05
Погибшего ранее судили за кражу и незаконный оборот оружия. Криминал
224
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
230
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
735
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
964
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1172
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2513
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1471
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
384
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
831
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2057
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3083
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3164
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12098
Мероприятия