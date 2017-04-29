В Тольятти мужчину жестоко избили за денежный долг

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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Опросив соседей и хозяйку квартиры, полицейские выяснили, что накануне к ее мужу пришли двое гостей. Спустя время компания, распивавшая на кухне спиртные напитки, переместилась в подъезд. На лестничной площадке между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из визитеров ногами избил потерпевшего. Оба посетителя быстро скрылись в неизвестном направлении.Вернувшись в квартиру, хозяин признался жене, что пришедшие требовали у него денежный долг. В полицию и больницу он обращаться не стал.Ночью сорокалетний мужчина почувствовал себя настолько плохо, что его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики установили, что в результате подъездной драки гражданин получил травмы различной степени тяжести. Он срочно был госпитализирован в одну из городских больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и издержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 28-летний житель Ставропольского района Самарской области. Полицейские выяснили, что ранее он был судим за совершение кражи, грабежа и угона.Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.