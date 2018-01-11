В Тольятти мужчина убил свою сожительницу и ее 16-летнюю дочь

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10 января 2018 года в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.По версии следствия, 3 января 2018 года смертельные телесные повреждения на почве ревности причинил женщине и ее дочери сожитель 33-летней потерпевшей, который в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.Мужчина сам явился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.