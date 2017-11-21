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В Тольятти ликвидирован нелегальный цех по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателей

21 ноября 2017 22:12
148
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудниками УФСБ и полиции Самарской области 21 ноября в Тольятти был ликвидирован цех, в котором нелегально производили незамерзающей жидкости для стеклоомывателей, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изъято около 12 тонн готовой продукции. В пластиковой таре с маркировкой "Сибирь" ее собирались переправить в сети автомагазинов и рынков Тольятти, Ульяновска и Пензы. Разрешительные документы на производство этой продукции отсутствуют.

Задержан предполагаемый организатор нелегального производства - 41-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 
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Комментарии



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