В Тольятти инспектор пожарного надзора предстанет перед судом за получение взятки
17 октября 2018 16:26
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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ОБЭиПК ГУ МВД России по Самарской области, в отношении инспектора ОНД и ПР по городу Тольятти (пожарный надзор), обвиняемого в "получение взятки".
По версии следствия, 30 июля 2018 года он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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