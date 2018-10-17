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В Тольятти инспектор пожарного надзора предстанет перед судом за получение взятки

17 октября 2018 16:26
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Он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Самарской области инспектор ОНД и ПР по городу Тольятти, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ОБЭиПК ГУ МВД России по Самарской области, в отношении инспектора ОНД и ПР по городу Тольятти (пожарный надзор), обвиняемого в "получение взятки".

По версии следствия, 30 июля 2018 года он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области 
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Комментарии



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