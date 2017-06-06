В Тольятти инспектор СИЗО за взятку "закрывал глаза" на пронос на территорию изолятора запрещенных предметов

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Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению младшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО-4 Ивана Тихонова в получении взяток через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также получении взятки через посредника в размере 15 000 рублей.По версии следствия, Тихонов, являясь сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний, в апреле 2017 года неоднократно получал от следственно-арестованного через посредника деньги за перенос на территорию следственного изолятора запрещенных предметов – SIM-карты, флеш-накопителя, смарт-часов с функцией телефонной связи.Вину в предъявленном обвинении в совершении инкриминируемых органом следствия преступлений обвиняемый признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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