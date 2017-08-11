В Тольятти инспектор Ростехнадзора за получение взятки заплатит штраф в 2 050 000 рублей

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Прокуратурой Комсомольского района Тольятти поддержано обвинение по уголовному делу в отношении инспектора отдела Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору (Ростехнадзор) по Самарской области, который, используя свои должностные полномочия, воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности юридического лица и получил взятку в виде денег в крупном размере.Судом установлено, что в марте 2016 года представитель одной из коммерческих организаций города Тольятти подготовил и сдал полный пакет документов в территориальное подразделение Ростехнадзора по Самарской области для согласования Методики проведения пусконаладочных испытаний на тепловых энергоустановках, наличие которой позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность по поверке теплоустановок. В согласовании указанной Методики инспектор незаконно отказал.При повторной подаче пакета документов в территориальное подразделение Ростехнадзора инспектор выдвинул заявителю требование передачи денег в сумме 200 тысяч рублей для положительного согласования методики.Представитель контролирующего органа был задержан сотрудниками полиции при передаче представителем фирмы-заявителя взятки в размере 155 тысяч рублей.Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 050 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 годаПриговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.