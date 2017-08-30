В Тольятти инспектор ФНС уволен в связи с утратой доверия

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Установлено, что налоговый инспектор, действуя из личной заинтересованности принял у знакомой заявление на выдачу дубликата свидетельства на СНТ «Простор» и незаконно выдал его, зная, что знакомая не являлась уполномоченным лицом СНТ. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов членов СНТ, выразившееся в смене руководителя.В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором города в адрес начальника МИФНС внесено представление.Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновное должностное лицо уволено в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.