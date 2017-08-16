В Тольятти грабитель, напавший в подъезде дома на пенсионерку, задержан полицейскими

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Видеозапись, предоставленная сотрудниками ситуационного центра "Безопасный город", а также приметы разыскиваемого были размещены в СМИ. Благодаря кропотливой работе личность преступника и его местонахождение в кратчайшие сроки были установлены полицейскими. Накануне в результате оперативных мероприятий злоумышленника на улице задержали сотрудники уголовного розыска Тольятти. При досмотре в присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у него документы и сотовый телефон, принадлежащие потерпевшей.Правоохранители выяснили, что это не первый противоправный эпизод, совершенный подозреваемым: ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В настоящее время безработный мужчина 1988 года рождения задержан.Полицейские имеют основания предполагать, что им совершались и другие имущественные преступления на территории города. Сотрудники органов внутренних дел просят всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике, сообщить ее в Отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам: 8(8482) 93-49-02, 93-49-29, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области