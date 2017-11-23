В Тольятти генерального директора ООО «Белозерки» ждет суд за мошенничество

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По версии следствия, 24 августа 2012 года он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявление и пакет документов на предоставлении субсидий для возмещения затрат на реконструкцию орошаемого участка на землях ООО Агрофирма «Белозерки» в зоне ЗНС-4 Тольяттинской оросительной системы, в сумме более 11 миллионов рублей за работы, которые фактически произведены не были.После этого, в сентябре 2012 года, на основании представленных документов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на расчетный счет ООО Агрофирма «Белозерки был произведен перевод указанных денег.В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.