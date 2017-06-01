В Тольятти гендиректор Агрофирмы «Белозерки» мошенническим путем получил 11 миллионов рублей

127

Фото pixabay.com

Он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявление и пакет документов на предоставлении субсидий в целях возмещения затрат на реконструкцию орошаемого участка на землях ООО Агрофирма «Белозерки» в зоне ЗНС-4 Тольяттинской оросительной системы, в сумме более 11 миллионов рублей за работы, которые фактически произведены не были.После этого, в сентябре 2012 года, на основании представленных документов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на расчетный счет ООО Агрофирма «Белозерки был произведен перевод указанных денежных средств.В мае 2017 года в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.