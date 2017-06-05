В Тольятти двое мужчин задушили и ограбили хозяина дома, теперь они надолго лишатся свободы

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Установлено, что они, находясь вечером 31.01.2016 в доме по 2-му Минскому проезду Тольятти, в целях хищения имущества хозяина дома нанесли тому множественные повреждения и связали его. Выполняя требования нападавших, потерпевший сообщил место нахождения 8 000 рублей и банковской карты, на счету которой находилось 35 000 рублей, а также пин-код доступа к ней. После этого Петросянц и Реймов задушили потерпевшего. Убедившись, что он не подает признаков жизни, нападавшие скрылись с места преступления.Суд признал Петросянца и Реймова виновными и назначил наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы соответственно, обоим суд определил отбывать назначенное наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.