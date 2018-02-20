В Тольятти два студента попали под уголовное дело за раскраску железнодорожного вагона
20 февраля 2018 20:30
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Куйбышевской транспортной прокуратурой признано законным решение о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм" в отношении двух молодых людей, 1998 года рождения.
14 декабря 2017 года, их задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции Тольятти, где они при помощи аэрозольной краски в баллончиках раскрасили железнодорожный вагон. Их «художества» заняли примерно 15 кв. метров поверхности вагона. Тем самым собственнику вагона причинен ущерб на сумму более 23 тыс. рублей.
Молодые люди, являющиеся студентами творческих специальностей, вину полностью признали и в содеянном раскаялись.
Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.
Согласно уголовному закону подобные преступные деяния наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей. Кроме того, за вандализм суд может назначить и арест на срок до трех месяцев, сообщает ptproc.ru.
Фото: ptproc.ru
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