В Тольятти директор «ПЖРТ Центрального района» ответит перед судом за невыплату зарплаты работникам организации

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В Тольятти директор «ПЖРТ Центрального района» ответит перед судом за невыплату зарплаты работникам организацииПрокуратурой Центрального района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ПЖРТ Центрального района» обвиняемого по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации".По версии следствия, директор ООО «ПЖРТ Центрального района» в период с 01.07.2016 по 12.05.2017, имея возможность выплатить имеющуюся перед 63 работниками организации задолженность по заработной плате за июль, август и сентябрь 2016 года в сумме около 900 000 рублей, расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов.Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.